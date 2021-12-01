Николас Кейдж вернется на большой экран в роли графа Дракулы

В своем новом кинопроекте знаменитый актер Николас Кейдж сыграет вампира. Да не абы кого, а самого графа Дракулу.

Разработкой полнометражной картины под названием «Ренфилд» (Renfield) занимается студия Universal Pictures. Контракты с ней на главные роли подписали Кейдж и Николас Холт. Первый сыграет графа, а второй — персонажа по имени Ренфилд, описанного еще в романе Брэма Стокера. Этот герой душевно болен и одержим манией бессмертия. Дракула для него — настоящий бог, но общение с вампиром только еще больше сводит мужчину с ума.

Как сообщает издание The Hollywood Reporter, создатели описывают проект как современную приключенческую историю комедийного тона. Режиссером выступит Крис Маккей («Лего Фильм: Бэтмен», «Война будущего»).

Издание отмечает, что 57-летний Кейдж с 2011 года не снимался в крупных студийных фильмах, отдавая предпочтение инди-кино. Правда, это не мешало ему выпускать по 2–5 картин в год.

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