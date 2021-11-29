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41-летний Ченнинг Татум вернулся к роли стриптизера

Спустя шесть лет актер работает над третьей частью «Супер Майка».

41-летний Ченнинг Татум вернулся к роли стриптизера
Ченнинг Татум. Фото: globallookpress.ru

Ченнинг Татум возвращается к роли стриптизера. 41-летний актер опубликовал в своем микроблоге первую страницу сценария фильма «Супер Майк: Последний танец» режиссера Стивена Содерберга.

Страница сценария фильма «Супер Майк: Последний танец»
Страница сценария фильма «Супер Майк: Последний танец». Фото: instagram.com/channingtatum

«Что ж, мир, похоже Майк Лейн возвращается», — поделился актер в своем Instagram.

Второй фильм вышел шесть лет назад. Подробности о новом фильме пока не раскрывают. Дата выхода также не сообщается.

«Нет подходящих слов о том, как я взволнован тем, что открываю двери в мир «Супер Майка» со Стивеном, Грегом, Ридом и замечательными людьми из HBO Max», — поделился актер эмоциями с изданием Deadline.

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