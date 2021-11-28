Перед съемками «Дракулы» Гэри Олдмен каждую ночь спал в гробу

В 1992 году на экраны вышел фильм «Дракула», максимально близкий к культовому готическому роману Брэма Стокера. В картине сыграли Энтони Хопкинс, Киану Ривз, Вайнона Райдер, Моника Беллуччи, а роль главного вампира исполнил Гэри Олдмен.

Последний так сильно хотел вжиться в своего персонажа, что даже спал в гробу в период съемок. Об этом рассказал другой актер из культовой картины — Кэри Элвес.

По его воспоминаниям, режиссер Френсис Форд Коппола, собрал всех актеров вместе, и они какое-то время жили в гостевых домиках его особняка, чтобы вместе репетировать, а заодно и сработаться. Но Гэри Олдмен как антагонист по собственному желанию жил отдельно от группы. Коллеги по фильму видели его только на съемочной площадке.

«Гэри каждую ночь спал в гробу, вот насколько серьезно он к этому относился», — цитирует Элвеса издание The Hollywood Reporter.

Напомним, что фильм получил три «Оскара» — за костюмы, звуковые эффекты и грим. Гэри Олдмен завоевал премию «Сатурн», как лучший актер. Он также прославился в картинах «Леон», «Пятый элемент», «Темный рыцарь» и во франшизе «Гарри Поттер».

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