Драма «Дом Gucci» и другие премьеры недели

«Дом Gucci» (оригинальное название — House of Gucci), 2021, США, драма.

Режиссер: Ридли Скотт. В ролях: Леди Гага, Адам Драйвер и др.

В российском прокате с 2 декабря.

Пусть очередная работа только что отметившего 84-летие Ридли Скотта и называется «Дом Gucci», главной героиней здесь является человек, попавший в него случайно. Патриция Реджиани, девочка из крохотного городка и бедной семьи, исходя из житейской логики вообще не должна была пересечься с создателями одного из самых известных в мире брендов.

Однако первые ступени длиннющей лестницы, разделяющей итальянский пролетариат и богатых модельеров, преодолела мать Патриции, сумевшая выйти замуж за обеспеченного мужчину и существенно улучшить материальное положение как свое, так и дочери. У амбициозной девушки появилась возможность приближаться к сильным мира сего ближе чем на пушечный выстрел, и она свой шанс не упустила — познакомившись с Маурицио Гуччи, впечатлительным 22-летним юношей и наследником модной империи, Патриция обрушила на него все свое деревенское обаяние и быстренько на себе женила.

Однако десять с лишним лет брака и две дочери не спасли этот союз, который, к слову, с самого начала не одобряла семья Маурицио — у мужчины появилась любовница, и в 1994 году он развелся со своей простушкой, а вскоре собрался жениться снова. Тут-то и зароились нехорошие мысли в голове Патриции, чье финансовое состояние в случае нового брака ее экс-супруга согласно юридическим тонкостям ухудшалось почти вдвое.

Леди Гага, во всей красе показавшая свой актерский талант в драме «Звезда родилась», вновь заставляет задуматься о том, что играет она, возможно, лучше, чем поет. В образе нахрапистой Патриции она смотрится так, словно ее только что выдернули из фильмов Феллини. Впрочем, если вспомнить о том, что настоящая фамилия певицы — Джерманотта, все встает на свои места. Все-таки итальянские корни из женщины никакой Америкой не вытравишь.

«БУМЕРанг» (2020), Россия, комедия.

Режиссер: Петр Буслов. В ролях: Тимофей Трибунцев, Дмитрий Нагиев и др.

В российском прокате с 2 декабря.

Автор культового «Бумера» Петр Буслов вновь выстраивает сюжет вокруг авто любимой марки: в комедии «БУМЕРанг» на новенький BMW, принадлежащий «аптечному» олигарху, падает бедный художник, который решил покончить с собой. К счастью, живописец выжил, а вот машину практически убил, поэтому должен возместить ущерб ее разъяренному владельцу…

«Охотники за привидениями: Наследники» (оригинальное название — Ghostbusters: Afterlife), 2021, США, фантастика.

Режиссер: Джейсон Райтман. В ролях: Кэрри Кун, Пол Радд и др.

В российском прокате с 2 декабря.

Пять лет назад женский вариант «Охотников за привидениями» провалился с 70-миллионным треском (именно столько потеряли продюсеры), поэтому решено было пойти по стандартному пути и сделать обычный сиквел — «Охотники за привидениями: Наследники», в котором внимание сосредоточено на детях героев оригинальной дилогии. Неудивительно, что снял фильм Джейсон Райтман, сын постановщика первых двух серий Айвэна Райтмана.

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