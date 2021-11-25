О группе Gorillaz снимут полнометражный анимационный фильм

Британская виртуальная группа Gorillaz, которая выпускает к своим песням красочные анимационные клипы, снимет о себе полнометражный фильм.

Об этом основатель группы, музыкант Деймон Албарн сообщил в интервью Apple Music.

Он рассказал, что приехал в Лос-Анджелес, потому что вместе с компанией Netflix занят разработкой полнометражки о своей группе. Пока что все на уровне обсуждения сценария, но работа идет. По словам Албарна, идея снять большой анимационный фильм о Gorillaz назрела уже давно и много раз трансформировалась, но теперь она точно дошла до реализации.

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Фанаты группы, без сомнения, давно ждут, что история нарисованных музыкантов превратится в большой фильм. С 2001 года она транслируется в виде музыкальных клипов и уже сложилась в целый сериал.

Напомним, реальные участники группы — это сам Албарн, художник Джейми Хьюлетт и целый взвод сессионных музыкантов. Они создали и продвинули в поп-культуре анимационных персонажей: клавишника 2-D, бас-гитариста Мердока, гитаристку Нудл и барабанщика Рассела. За два десятилетия у группы вышло 7 студийных альбомов.

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