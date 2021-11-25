В Сети появился фильм Михаила Ефремова, снятый в белгородской колонии

24 ноября, вместе с новостью о том, что фильм осужденного Михаила Ефремова был отмечен на всероссийском творческом конкурсе среди заключенных, в Сети появилась и сама картина.

Она называется «Евангелие от Федора» и в основе своей имеет отрывки из романа Федора Достоевского «Преступление и наказание». Лента длится всего 7 минут, но успевает рассказать о покаянии и пути арестантов к богу. Съемки проходили в исправительной колонии Белгородской области, где содержится известный актер. В них приняли участие сотрудники и заключенные учреждения.

Сам Ефремов выступил соавтором сценария, он же читает закадровый текст. Таким образом, зритель около пяти минут слушает голос Михаила Олеговича, рассказывающий о преступлении и наказании. Весьма символично на фоне того, что 58-летний артист погрузился в эту тему не ради новой роли, а по-настоящему.

Раскольникова в картине сыграл молодой заключенный Владимир Дроздовский, Соню Мармеладову – 16-летняя дочь Ефремова Вера (записанные дома кадры девочка прислала в колонию).

Напомним, Михаил Ефремов отбывает наказание после смертельного ДТП в Москве, произошедшего в июне 2020 года.

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