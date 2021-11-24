В Сети появились первые 5 минут фильма «Мир Юрского периода: Власть»

Зрители могут увидеть динозавров в их привычной среде обитания.

Кинофраншиза про динозавров «Парк Юрского периода» начитывает уже шесть фильмов, и в июне 2022 года должен выйти седьмой под названием «Мир Юрского периода: Власть».

А пока, 23 ноября, создатели картины опубликовали пятиминутный пролог своего нового творения. Сначала в нем нет людей — только кадры повседневной жизни динозавров. Зрители могут увидеть спокойные кадры с травоядными гигантами, а также яростную битву двух тираннозавров. Вот как современные киношники представляют себе мир до появления человека.

В конце ролика повествование переносится в наши дни, когда в самый обычный автокинотеатр врывается здоровенный тирекс.

Напомним, во вселенной «Мира Юрского периода» из-за действий ученых динозавры стали жить рядом с человечеством и атаковать людей, подобно диким животным. Какой же вид будет господствовать на Земле после этого противостояния?

В новом картине снялись Крис Прэтт, а также звезды первого фильма Джефф Голдблюм, Сэм Нилл и Лора Дерн.

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