В рамках кино: Киану Ривз ответил на заявление Вайноны Райдер о том, что они женаты

Знаменитый актер Киану Ривз появился в видеоблоге журнала Esquire и ответил на ряд вопросов читателей.

В частности, его попросили прокомментировать слова актрисы Вайноны Райдер о том, что они с Киану технически поженились во время съемок фильма «Дракула» 1992 года.

Напомним, в довольно точной экранизации романа Брэма Стокера от режиссера Френсиса Форда Копполы эти два артиста играли жениха и невесту. В одной из сцен у их героев прошло венчание.

«Мы сделали всю церемонию бракосочетания с настоящими священниками, — рассказал Ривз. — Вайнона говорит, что да. Коппола говорит, что да. Так что, полагаю, мы поженились на глазах у бога».

Хотя, конечно, эти слова актер сказал с улыбкой на лице. Добавим, что официально Киану никогда не был женат. На рубеже веков у него был роман с актрисой Дженнифер Сайм.

И лишь в 2019-м стало известно, что у актера все-таки есть новые отношения.

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