Ридли Скотт обвинил в провале «Последней дуэли» поколение мобильных телефонов

Через месяц после выхода в Америке исторический фильм даже не окупился.

18 ноября в российский прокат вышел новый исторический фильм Ридли Скотта «Последняя дуэль». В Америке его релиз состоялся на месяц раньше. Однако картина заработала в кинотеатрах около 27 миллионов долларов при бюджете в 100 миллионов. Налицо кассовый провал.

Продвижение фильма и актерский состав были блестящими. Почему же очередной шедевр создателя «Чужого» и «Гладиатора» не привлек зрителей? На этот вопрос знаменитый постановщик ответил во время интервью подкасту WTF.

«Я думаю, все сводится к тому, что у нас сегодня есть аудитория, воспитанная на сотовых телефонах. Миллениалы никогда не хотят, чтобы их учили чему-либо, пока вы не скажете это по мобильному телефону», — посетовал Скотт. «Мы все думали, что это потрясающий сценарий. И мы сделали его. Вы не можете побеждать все время. Я ни разу не пожалел ни об одном из фильмов, когда-либо мною снятых».

Режиссер добавил, что он сам себе прекрасный критик. Он заканчивает работу над фильмом только когда убежден, что сделал все замечательно, и затем больше не оглядывается на свое творение.

Напомним, что в 2021 году Ридли Скотт выпустит еще один громкий фильм со звездным актерским составом — «Дом Gucci».

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