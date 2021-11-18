Warner Bros. перезапустит боевик «В осаде», в котором играл Стивен Сигал

Еще один боевик из 90-х получит перезапуск и современную версию. Речь идет о фильме «В осаде» (другое название «Захват») 1992 года со Стивеном Сигалом в главной роли.

Проектом занимается студия Warner Bros. для последующей трансляции на потоковом сервисе HBO Max, сообщает издание Deadline. Вернется ли 69-летний Сигал к своей роли или будет найден молодой актер, пока не известно.

больше по теме Стивен Сигал обзавелся элитной недвижимостью в Подмосковье Голливудский актер купил дом с русской банькой у главы Росгосцирка.

Напомним, по сюжету оригинального фильма террористы захватывают американский линкор с ядерными ракетами, но их планы срывает кок корабля Кейси Райбек, который оказывается бывшим спецназовцем. Главному герою при этом помогает стриптизерша.

«В осаде» заработал в прокате 156,5 миллионов долларов, окупившись более чем в четыре раза, и получил две номинации на премию «Оскар». В 1995 году у него вышел сиквел «В осаде – 2: Темная территория».

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.