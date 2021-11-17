«Приходилось выплевывать его перед Ди Каприо»: Лоуренс поделилась казусом со съемок

Играть героиню с пирсингом в комедии «Не смотрите вверх» оказалось совсем не легко.

16 ноября вышел трейлер черной комедии «Не смотрите вверх», в которой Леонардо Ди Каприо и Дженнифер Лоуренс сыграли астрономов, тщетно пытающихся предупредить мир о конце света.

Журналисты издания Vanity Fair посадили исполнительницу главной роли смотреть трейлер вместе с ними и комментировать все происходящее в нем.

Дженнифер рассказала, что Лео играет профессора, а она — его студентку. Готовясь к роли, актриса пообщалась с реальной женщиной-астрономом, и вместе они решили, что героиня должна быть жесткой, вредной девушкой, требующей, чтобы ее заметили.

Бунтарский образ подчеркнули пирсингом в носу. Но Лоуренс не прокалывала кожу, чтобы вставить украшения.

«А кольца в носу… Одно просто висит, другое на магните, — пояснила актриса. — И много-много раз я случайно вдыхала этот магнит, и мне приходилось выплевывать его перед Леонардо Ди Каприо».

Судя по интонации Дженнифер, это был не самый приятный эпизод в ее актерской карьере.

Напомним, фильм выйдет на Netlix 24 декабря. В нем также снялись Кейт Бланшетт, Мэрил Стрип, Тимоти Шаламе, Ариана Гранде, Джона Хилл и другие известные актеры.

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