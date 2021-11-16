Затравленный хейтерами Джейми Дорнан рассказал, что не жалеет о «Пятидесяти оттенках серого»

В новом интервью звезда «Пятидесяти оттенков серого» Джейми Дорнан поделился, что был ошеломлен количеством негатива и критики, которое свалилось на эту эротическую франшизу и на него вместе с ней.

39-летний актер рассказал британскому GQ, что создатели киноверсии «Оттенков» держались максимально близко к тексту книг и знали, что огромная толпа фанатов романа придет в кинотеатры и принесет много денег. Они же понимали, что критики просто облизывают губы в ожидании того, чтобы в пух и прах разнести эти фильмы.

Дорнан признался, что почувствовал на себе весь гнев хейтеров, как только получил роль, и временами выдержать его было «чертовски сложно». Однако артист нисколько не жалеет о том, что снялся в откровенной мелодраме со множеством постельных сцен.

«Дело в том, что каждый шаг, который я сделал в своей карьере после этих фильмов, стал возможен только благодаря им, — сказал Джейми. — Все картины, такие как «Белфаст» или что-то вроде хорошо принятого и независимого материала, над которым я работал последние пять-шесть лет, они получают бюджет только потому, что те фильмы были сняты с моим именем, потому что я из франшизы, заработавшей 1,4 миллиарда долларов. Вот как это работает. Это все взаимосвязано, это («Пятьдесят оттенков», — Прим. авт.) дало мне так много, поэтому, конечно, я не жалею об нем».

Напомним, изначально на главную мужскую роль в эротической кинотрилогии планировали взять Роберта Паттинсона или Райана Гослинга. Потом была утверждена пара Чарли Ханнэма и Дакоты Джонсон. Через какое-то время Ханнэм покинул проект, и на его замену претендовали семь других актеров. Дорнан обошел конкурентов и стал в итоге тем самым мистером Греем.

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