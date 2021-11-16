Байопик об Элвисе Пресли с Томом Хэнксом получил новую дату выхода

Предстоящий фильм о легендарном певце и актере Элвисе Пресли получил новую дату выхода. Релиз картины должен был состояться еще в октябре 2021 года, но из-за пандемии его перенесли на 24 июня 2022-го.

Об этом сообщил режиссер проекта Баз Лурман, ранее подаривший зрителям «Великого Гэтсби». 15 ноября он выложил в Instagram тизер фильма «Элвис» с новой датой выхода.

Напомним, роль молодого Пресли в биографической картине сыграл 30-летний актер Остин Батлер — звезда американских сериалов, засветившийся в «Однажды в… Голливуде». Том Хэнкс исполнил роль полковника Тома Паркера, менеджера Элвиса.

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Фильм расскажет о молодых годах короля рок-н-ролла, его семье и отношениях с другими знаменитыми музыкантами середины XX века. О его релизе в России пока нет информации.

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