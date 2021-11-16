Мел Гибсон собирается снять пятую часть «Смертельного оружия»

После «Безумного Макса» второй кинофраншизой, которая сделала Мела Гибсона знаменитым, стала серия фильмов «Смертельное оружие». С 1987 по 1998 год вышло четыре боевика, и вот, спустя более чем десять лет, актер заговорил о возможности продолжения.
Издание Deadline со ссылкой на источники, близкие к кинозвезде, сообщает, что Гибсон ведет переговоры о том, чтобы снять «Смертельное оружие – 5», причем в качестве режиссера и исполнителя главной роли.
Отмечается, что режиссер франшизы Ричард Доннер, с которым Гибсон разрабатывал продолжение, умер летом 2021 года, и сейчас актер видит своей миссией закончить это работу, как дань уважения своему покойному коллеге.
О будущем пятом фильме пока ничего не известно, кроме того, что он будет снят для потокового сервиса HBO Max.
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