Сильвестр Сталлоне вернется в «Стражах галактики-3»

Фанаты кинокомиксов Marvel помнят, что в фильме «Стражи галактики-2» 2017 года у Сильвестра Сталлоне была маленькая, но очень важная роль. Он сыграл лидера Опустошителей, благородных космических пиратов.

В картине «Стражи галактики-3», съемки которой начались на днях, Слай вернется. Об этом он сам сообщил в Instagram, записав видео на съемочной площадке. 75-летний актер показал, как расположены камеры и освещение во время работы с технологией захвата лица. Похоже, что в триквеле персонажа Сталлоне ждет преображение с помощью компьютерной графики.

Сильвестр запечатлел на камеру, как это происходит: он стоит и смотрит прямо, а в это время в течение нескольких секунд со всех сторон вокруг него мелькают вспышки света, как будто звезда вышла к толпе фотографов. При этом даже моргать нельзя. Но Сталлоне-то не привыкать – сколько раз он был на красных ковровых дорожках.

Внимание! Видео может быть неприемлемо для людей, страдающих светочувствительной эпилепсией.

Напомним, что скоро у актера выйдет собственный супергеройский фильм, в котором он сыграл главную роль.

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