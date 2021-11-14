Ридли Скотт в пух и прах раскритиковал фильмы о супергероях

И назвал три своих картины в этом жанре, у которых был хороший сценарий по сравнению с современными кинокомиксами.

Знаменитый режиссер Ридли Скотт, подаривший зрителям «Чужого», «Гладиатора», «Царство небесное», «Марсианина» и еще много великолепных фильмов, дал большое интервью о своей новой работе «Дом Gucci» (выйдет в прокат 2 декабря).

В беседе с журналистом постановщик неожиданно затронул супергеройских фильмов и заявил, что сейчас он раздавит их, потому что они «чертовски скучны».

«Их сценарии вообще никуда не годятся. Думаю, я снял три отличных в сценарном плане фильма о супергероях. Один — это «Чужой» с Сигурни Уивер. Еще один – чертов «Гладиатор», а другой с Харрисоном Фордом… (имеется в виду «Бегущий по лезвию» 1982 года, — Прим. авт.)» — заявил Скотт изданию Deadline.

Он подчеркнул, что у супергеройских фильмов отвратительные истории, и спасают их только спецэффекты. В последние студии вкладывают огромные деньги, поэтому кинокомиксы и живут.

Ранее Teleprogramma.pro рассказывала, над какими фильмами Ридли Скотт будет работать после «Дома Gucci».

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