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Уэсли Снайпс поддержал своего преемника на роли Блэйда в кино

Новым охотником на вампиров от Marvel стал Махершала Али.

Уэсли Снайпс поддержал своего преемника на роли Блэйда в кино
Уэсли Снайпс в фильме «Блэйд» 1998 года. Фото: globallookpress.com

В фильмах по комиксам Marvel произошла передача эстафеты. Темнокожий охотник на вампиров Блэйд, которого в боевиках 1998, 2002 и 2004 годов играл Уэсли Снайпс, сменил актера.

Персонаж появится в современной киновселенной Marvel в исполнении 47-летнего Махершалы Али («Голодные игры: Сойка-пересмешница», «Зеленая книга», «Алита: Боевой ангел»). Точнее, он уже появился. В сцене после титров блокбастера «Вечные» загадочный мужчина, лицо которого не показывают, делает предупреждение герою Кита Харингтона. Фанаты кинокомиксов уже знают, что это был Блэйд, а озвучил его Али.

Однако западные поклонники фильмов о вампирах не очень-то рады видеть этого актера в данной роли. Многие считают, что он и близко не сможет потягаться с крутостью Уэсли Снайпса.

Последний, правда, не разделяет такого мнения. 11 ноября 59-летний Снайпс вышел в Twitter, ретвитнул одного из фанатов, усомнившегося в пригодности Али, и оставил подбадривающий комментарий для своего преемника.

«Он великолепно справится», — написал старший актер.

Что ж, эстафета передана! Осталось дождаться полноценного появления нового Блэйда на экране.

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