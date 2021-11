Уэсли Снайпс поддержал своего преемника на роли Блэйда в кино

В фильмах по комиксам Marvel произошла передача эстафеты. Темнокожий охотник на вампиров Блэйд, которого в боевиках 1998, 2002 и 2004 годов играл Уэсли Снайпс, сменил актера.

Персонаж появится в современной киновселенной Marvel в исполнении 47-летнего Махершалы Али («Голодные игры: Сойка-пересмешница», «Зеленая книга», «Алита: Боевой ангел»). Точнее, он уже появился. В сцене после титров блокбастера «Вечные» загадочный мужчина, лицо которого не показывают, делает предупреждение герою Кита Харингтона. Фанаты кинокомиксов уже знают, что это был Блэйд, а озвучил его Али.

Однако западные поклонники фильмов о вампирах не очень-то рады видеть этого актера в данной роли. Многие считают, что он и близко не сможет потягаться с крутостью Уэсли Снайпса.

Последний, правда, не разделяет такого мнения. 11 ноября 59-летний Снайпс вышел в Twitter, ретвитнул одного из фанатов, усомнившегося в пригодности Али, и оставил подбадривающий комментарий для своего преемника.

He will do great 🙏🏿 https://t.co/11PeFroKUY

— WS (@wesleysnipes) November 11, 2021