Бенедикт Камбербэтч трижды отравился никотином на съемках нового фильма

А еще перестал мыться, чтобы лучше вжиться в образ.

1 декабря на Netflix выйдет драма «Власть пса», в которой британский актер Бенедикт Камбербэтч сыграл ковбоя с недобрыми намерениями.

В новом интервью 45-летний артист рассказал, что съемки этой картины прошли для него тяжело. Его персонаж там много курит в кадре, что Бенедикт трижды отравился никотином, пока работал на камеру.

«Это было действительно сложно, — признался он журналу Esquire. — Самокрутки без фильтра, дубль за дублем. Я трижды отравился никотином. Когда тебе приходится много курить, это действительно ужасно».

больше по теме Камбербэтч сыграет офицера Литвиненко в сериале «Лондонград» В новом проекте от HBO снимется всеми любимый «Шерлок».

Чтобы быть правдоподобным в своей роли, Камбербэтч не только много курил, но и перестал мыться.

«Я хотел, чтобы на мне был этот слой вони. Я хотел, чтобы люди в комнате знали, как я пахну, — рассказал он. — Но это было тяжело».

Напомним, актер сыграл в этом фильме вместе с Кирстен Данст и Джесси Племонсом. По сюжету, один из братьев, владеющих ранчо, женится на красавице-вдове, а второй ревнует его и устраивает женщине и ее сыну то, что сейчас принято называть жестким абьюзом.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.