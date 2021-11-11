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Стало известно, когда начнутся съемки новой версии «Рыжей Сони»

Имя исполнительницы главной роли уже известно.

Стало известно, когда начнутся съемки новой версии «Рыжей Сони»
Ханна Джон-Кеймен выбрана на роль новой Рыжей Сони. Фото: globallookpress.com

Новый фильм про женщину-варвара Рыжую Соню начнут снимать уже весной 2022 года. Об этом сообщает издание Production Weekly.

В современной экранизации боевая героиня поведет за собой мужчину, чтобы снова свергнуть коварного тирана, но на этот раз ей будет противостоять и женский антагонист.

Как уже сообщала Teleprogramma.pro, на главную роль выбрана британская актриса Ханна Джон-Кеймен, засветившаяся в «Игре престолов» и Marvel.

Напомним, изначально Рыжая Соня появилась как второстепенный персонаж комиксов о Конане-варваре, но затем о ней стали рисовать оригинальные истории. В 1985 году воительница удостоилась собственного фильма с Бригиттой Нильсен и Арнольдом Шварценеггером в главных ролях. С тех пор ее больше не экранизировали. А давно пора.

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