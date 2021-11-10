Ченнинг Татум и Том Харди снимутся в боевике про вывод американских войск из Афганистана

Голливуд обращает внимание на события новейшей истории, а конкретно — на вывод американских войск из Афганистана в августе 2021 года. Кинокомпания Universal Pictures снимет об этой операции фильм, к которому будет привлечена парочка стопроцентных «крутых парней» из актерской обоймы.

Как сообщает издание Deadline, в проекте заняты Ченнинг Татум и Том Харди. Они сыграют спецназовцев, которые во время вывода войск снова вступают бой, чтобы спасти своих союзников, оставшихся на территории боевых действий. Актеры также выступят в роли продюсеров.

Режиссерское кресло займет Джордж Нолфи, снявший фильмы «Меняющие реальность» (2011) и «Банкир» (2020). Названия и даты выхода у будущего боевика пока нет.

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Напомним, что Татум недавно снялся в фильмах «Собака» и «Затерянный город D». Харди блистает в кинокомиксе «Веном» и готовит новую картину «Разрушение» для Netflix.

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