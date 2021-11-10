Режиссер «Гарри Поттера» снял во франшизе свою дочь, но запретил ей говорить

Фанаты «Гарри Поттера» знают, что на съемки фильмов о мальчике-волшебнике было запрещено приглашать актеров, не являющихся британцами. Такое правило задала автор книг Джоан Роулинг.

Однако режиссер первых двух частей Крис Коламбус, который является американцем, продвинул в картину свою юную дочь Элеонору. Девочка сыграла третьестепенного персонажа Сьюзен Боунс. В частности, она одна из первых подошла к сортировочной шляпе в фильме «Гарри Поттер и философский камень».

Любопытный факт: чтобы не нарушать правило Роулинг, Коламбус сделал так, что у его дочери совсем не было слов в фильмах, дабы она не выдала свой американский акцент.

«Она проработала около 80 дней, — цитирует режиссера издание Insider. — Но она никогда не говорила, потому что, как вы знаете, было правило: если вы не британец, вы не можете говорить».

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В том же интервью Коламбус рассказал, что из-за языкового запрета в поттериану не попал Робин Уильямс. А ныне покойный актер очень хотел получить роль Хагрида или профессора Люпина. Режиссер уверен, что звезда кино был бы шикарен в обоих образах.

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