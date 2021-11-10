«Люди не верят мне»: Холланд заверил, что Магуайр и Гарфилд не появятся в новом «Человеке-пауке»

Зато блокбастер будет наполнен злодеями из фильмов от Sony.

16 декабря в кино должен выйти новый фильм про Человека-паука от Marvel «Нет пути домой». Из трейлера фанаты кинокомиксов уже знают, что в этой картине у героя в маске откроется собственная мультивселенная и его атакуют злодеи из целого ряда предыдущих фильмов (в которых Питера Паркера играли другие актеры).

В новом интервью нынешний Человек-паук Том Холланд подтвердил, что в картине появятся Альфред Молина (Доктор Осьминог из фильма с Тоби Магуайром 2004 года) и Джейми Фокс (Электро из фильма с Эндрю Гарфилдом 2014 года).

«Было действительно интересно наблюдать, как эти актеры адаптируются и меняют свою игру, чтобы соответствовать современной эпохе», — цитирует Тома журнал Total Film.

Кроме того, постер предстоящего намекнул на возвращение Человека-песка и Зеленого Гоблина. Оба злодея еще не появлялись в фильмах с Холландом. Кто их сыграл, пока держится в тайне.

Но фанаты Marvel гораздо больше ждут других ребят. Зрители задаются вопросом: появятся ли Тоби Магуайр и Эндрю Гарфилд в качестве пауков из альтернативных вселенных, чтобы помочь нынешнему Питеру Паркеру. На этот вопрос Холланд отвечает отрицательно.

«Люди не верят мне, когда я говорю, что не будет этого возвращения (Магуайра и Гарфилда. — Прим. авт.). Но в какой-то момент им придется мне поверить», — со смехом говорит он.

По словам Тома, возвращение на экран Доктора Осьминога и других злодеев — это уже важный момент в истории кинематографа, когда три поколения паучьей франшизы сошлись в одном фильме.

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