Сальма Хайек подписала контракт на несколько фильмов Marvel

Новость для тех, кто уже посмотрел новый фильм Marvel «Вечные» или не боится спойлеров. Она касается знаменитой актрисы Сальмы Хайек, которая наравне с Анджелиной Джоли и Китом Харингтоном дебютировала в супергеройской киновселенной.

Фанаты кинокомиксов знают, что 55-летней мексиканской красотке досталась роль вечной Аяк, которая многие тысячелетия была лидером отряда богоподобной расы, поселившейся на Земле. В первой половине картины зрители узнают, что она убита, и теперь остальные герои начинают искать себе нового вожака.

Героиня Сальмы, в основном, появляется на экране в сценах воспоминаний. Можно было подумать, что культовая голливудская звезда ярко сверкнула в киновселенной Marvel (как ранее Сильвестр Сталлоне), и на этом ее путь завершился. Однако на днях сама Хайек призналась, что ей с кинокомиксами еще долго будет по пути.

«Я подписала контракт на несколько фильмов! — поделилась актриса в подкасте Smallzy’s Celebrity Small Talk. — Было довольно весело быть частью этого тайного общества, которое ты должна бесстрашно защищать».

Конечно, героиня Сальмы может и дальше всего лишь появляться в воспоминаниях вечных, которые пережили первый фильм, но факт в том, что мы точно еще не раз увидим ее в Marvel. Как и Джоли, ее персонаж в картине даже не погиб, хотя и страдал от безумия.

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