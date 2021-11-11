Пожар с самолете и три дня тряски на гидроплатформе: как снимали хоррор «Ряд 19»

Вольфганг Черни признался Teleprogramma.pro, что съемки заставили всех понервничать. После работы было очень непросто подняться на борт настоящего лайнера.

Фильмы, сюжеты которых разворачиваются в камерной обстановке салона самолета, пользуются большим успехом у зрителя, поскольку к подсознательной для многих аэрофобии добавляются другие — еще более захватывающие и щекочущие нервы интриги сюжета.

Картина «Ряд 19», которая стартует 11 ноября 2021 года в российских кинотеатрах, обещает порадовать любителе мистических жанров.

В ролях: Светлана Иванова, Вольфганг Черни, Екатерина Вилкова, Анатолий Кот и другие актеры. Режиссером проекта стал Александр Бабаев.

Teleprogramma.pro узнала, как снимали «Ряд 19» и поговорила с одним из исполнителей главных ролей — Вольфгангом Черни. Актер признался, что съемки пощекотали нервы и в свой первый полет после завершения картины он изрядно понервничал.

О чем кино

Встретиться со своими страхами лицом к лицу предстоит главной героине, оказавшейся на рейсе, который может стать для нее последним…

Молодая врач Катя вместе с 6-летней дочерью Дианой в страшную непогоду поднимается на борт.

В полупустом салоне самолета начинают происходить необъяснимые события, выходящие за рамки реальности. Кате предстоит посмотреть в глаза собственному страху и заново пережить главный кошмар из своего детства.

«Готовясь к съемкам, я много читала про Ларису Савицкую – женщину, выжившую в страшной авиакатастрофе… Наш фильм, конечно, не про нее, но ее история очень вдохновляет тем, что в жизни иногда бывает круче, чем в любом кино, – делится Светлана Иванова. – А еще я работала над внутренним миром своей героини. Мне хотелось, чтобы она была умной. Чтобы не просто пугалась, кричала и плакала, а боролась со своим страхом, прорывалась через ужас, потому что у нее есть главная цель – защитить своего ребенка».

На эту роль пробовалась Екатерина Вилкова, но ее режиссер увидел в другом образе. В итоге врача Катю сыграла Светлана Иванова, а вот Вилкова станет образом из прошлого.

По сюжету, когда Катя переносится в воспоминаниях в свое детство, там ее мамой выступает как раз известная актриса.

Эта перестановка пришлась по душе Екатерине Виковой. Она с радостью приняла тот факт, что ей не придется месяцами томиться в салоне самолета.

«Нагрузка с меня была снята, моя роль снизилась до размера пяти дней, мне больше не нужно было каждый день в течение месяца сидеть в салоне самолета и бояться: я просто приходила на площадку и наслаждалась процессом», — делится Екатерина Вилкова.

Полгода на поиск героев

В целом поиск актеров был довольно скрупулезным процессом и продолжался около полугода. Режиссер Александр Бабаев является приверженцем голливудской школы и старается избегать определенных типажей.

«Задача была поставлена так, чтобы фильм выглядел международным проектом, и герои должны были быть такими, с которыми можно себя проассоциировать, которые похожи на нас, которые рядом с нами и вокруг нас, но с какими-то отличительными, интересными чертами», — рассуждает режиссер.

Возможно именно из этих соображений он решил пригласить на одну из ключевых ролей Вольфганга Черни. Актера предложение застало врасплох. Обычно Черни приглашают на роль немцев, говорящих в кадре на русском языке.

Родившись в Австрии, Вольфганг смог освоить русский язык, но избавиться от акцента не удается. Потому претендовать на главные роли в российском кинематографе невозможно, считал сам актер. Какого же было его удивление, когда именно его Александр Бабаев увидел ключевым персонажем «Ряда 19».

«Когда меня пригласили на эту роль, из сценария я не очень понял, о чем идет речь. Да и не сразу понял, почему выбрали именно меня, ведь я все-таки иностранец. Два раза я читал сценарий, пытаясь понять, что происходит и в итоге честно сказал, что не вижу себя в этой истории. Но потом встретился с режиссером и только после этого понял, что надо соглашаться. Я вообще не фанат хоррора, но подумал, что было бы круто попробовать сняться в такой картине. Мне очень понравилось. Это моя первая главная роль на русском языке. Я очень благодарен команде, что дали мне этот шанс», — делится Вольфганг Черни.

Настоящий самолет и 5 км кабеля

Кстати, для съемок фильма был куплен самый настоящий самолет, правда, из тех, что уже отлетали свое. Подходящий лайнер нашелся в Белоруссии. Потом его разобрали для транспортировки в Москву, а собрали заново уже в павильоне. Причем в конструкцию вносили изменения, чтобы была возможность вести съемки.

Актеры шутят, что киносамолет напоминал конструктор LEGO, в нем постоянно что-то разбиралось и собиралось, менялось местами.

«Я был впечатлен, когда впервые оказался в павильоне и увидел этот огромный самолет, – делится Вольфганг Черни. – Проводить по двенадцать часов в ограниченном пространстве салона самолета – те еще ощущения. Но это именно то, что идеально подходит для нашего фильма, что создает действительно жуткую атмосферу. И, признаюсь, в свой первый настоящий полет после съемок мне было реально не по себе, я немного боялся лететь».

В целом же, снимать в самолете очень сложно. В первую очередь, из-за ограниченного пространства, в некоторые уголки камера просто не может добраться. Да и с турбулентностью пришлось повозиться.

В Москве не нашлось платформы, которая могла бы поднять весь самолет – он бы просто развалился. Поэтому эти сцены снимались после съемок основной части фильма.

На гидравлическую платформу была водружена только задняя часть самолета, и в течение трех дней платформа трясла, дергала, поднимала и опускала команду «Ряд 19». Актеры сидели в самолете, а камера снимала их реакцию.

Кстати, на то, чтобы камера могла достать до любого уголка, а в кадре мог меняться свет, ушло порядка 5 километров кабеля.

А вот самой непростой сценой стал пожар в самолете. По сюжету один из пассажиров загорается прямо внутри лайнера. Это сложно как с психологической, и с технической точки зрения.

Несмотря на то, что вокруг были спасатели и полно огнетушителей, без легких ожогов не обошлось.

«Два раза мы поджигали каскадера, который был намазан специальным маслом, одет в специальную одежду, маску и перчатки. Но есть определенное время, в течение которого человек может гореть: потом огонь начинает проникать под одежду, и это грозит серьезными ожогами. И во время первого дубля оказалось, что руки каскадера не очень хорошо намазаны, и он реально обжегся. Но несмотря на это, он оказался храбрым и повторил сцену еще раз. И со второго дубля мы сняли все, что нам было нужно», — вспоминает режиссер.

Пожалуй, это все трудности, которые подстерегали команду на съемках. А вот пандемия никак не сказалась на работе.

«Сам фильм был снят более полутора лет назад, так что съемки прошли нормально, без ограничений. А вот дату премьеры, насколько мне известно, переносили», — рассказал Вольфганг Черни, исполнитель главной роли.

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