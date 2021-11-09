Леонардо Ди Каприо сыграет лидера трагически известной секты

Голливудский актер Леонардо Ди Каприо не раз играл одиозных личностей, в посвященных им биографических фильмах. В 1995 году вышла картина «Дневники баскетболиста» с его участием, в 2002-м — «Поймай меня, если сможешь», в 2004-м — «Авиатор». Ну и, конечно же, все помнят комедию «Волк с Уолл-стрит» 2013-го.

Похоже, Лео собирается продолжить эту традицию и рассказать историю еще одного необычного человека. Как сообщает издание Deadline, 46-летний актер находится на завершающей стадии переговоров с кинокомпанией Metro-Goldwyn-Mayer, чтобы сыграть главную роль в фильме о Джиме Джонсе — лидере американского религиозного культа, связанного с трагическими событиями 1978 года.

В 1950-х этот человек основал общину «Храм народов», которая жила в формате «христианского социализма». Через несколько лет он опроверг христианскую религию и заявил, что сам является богом. Правительство США направило в общину свою делегацию, чтобы проверить, не нарушаются ли в ней права человека, но верующие застрелили чиновников. После этого члены секты совершили массовое самоубийство: скончались 918 человек, треть из которых были детьми.

Ди Каприо не только сыграет главную роль, но и будет сопродюсером картины. Сценарий написал Скотт Розенберг, ранее работавший над блокбастерами «Воздушная тюрьма», «Угнать за 60 секунд», «Джуманджи: Зов джунглей» и «Веном».

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