«Вечные» от Marvel: взрослый фильм на два с половиной часа

Что нужно знать перед походом в кино на новый фильм о супергероях.

8 ноября российские кинотеатры открылись после локдауна, и зрители в масках отправились на новый фильм Marvel «Вечные», выход которого из-за коронавируса был задержан на целый год.

Корреспонденты Teleprogramma.pro уже посмотрели премьеру и готовы поделиться с вами некоторыми важными моментами, которые стоит знать перед походом в кино. И это не детали сюжета, так что спойлеров бояться не стоит.

Во-первых, несмотря на то, что студия Marvel работает под крылом компании Disney, а та всегда выступает за мягкие фильмы, доступные для детей, в России «Вечные» получили рейтинг 18+. Да, крови на экране почти нет, хотя персонажи довольно яростно сражаются с монстрами. А вот взрослые сцены присутствуют.

Главная героиня находится в любовном треугольнике с двумя мужчинами, и поцелуи с ними совсем не выглядят невинными. Есть даже одна сцена интимной близости. Без детализации, но все же достаточно откровенная.

И, как уже сообщалось, один из персонажей фильма — открытый гей, состоит в браке с мужчиной и растит сына. Но создатели картины пошли дальше и показали не только семейную идиллию этой нетрадиционной пары, но и их страстный поцелуй. Так что тем зрителям, которых возмутил скандальный номер с Денисом Дороховым в шоу «Игра», новый блокбастер может расстроить.

Также стоит отметить, что «Вечные» идут два с половиной часа. Не удивительно, ведь Marvel пришлось представить более десяти новых персонажей, успеть раскрыть каждого из них и еще рассказать всю предысторию инопланетной расы сверхлюдей, которые «вдруг» дали о себе знать после щелчка Таноса. Однако, стоит отметить, что киношники со своей задачей справились: новые персонажи и их история поданы объемно, после просмотра не остается вопрос и «белых пятен».

Тех, кто хочет пойти на этот фильм из-за яркого актерского состава, предупредим, что звезды «Игры престолов» Кита Харингтона на экране совсем немного — его буквально отодвинули на третий план. А вот фанаты Анджелины Джоли будут в восторге, ее в картине предостаточно, она божественно очаровательна и играет целую вереницу эмоций, хоть и является второстепенным персонажем.

А для фанатов комиксов добавим, что в этом фильме выдумщики Marvel официально признали, что в их киновселенной существуют комиксы DC. Один из героев упоминает Супермена, делая реверанс в сторону главных конкурентов франшизы.

Под конец стоит сказать, что новый фильм Marvel значительно отличается от того, что ранее выдавала студия. Он более взрослый, серьезный, щедро апеллирует к истории и древней культуре. Школьники с хорошими оценками во время просмотра не раз смогут блеснуть своими знаниями… Вот только возрастной рейтинг новой премьеры — 18+.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.