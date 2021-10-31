Держи режиссера за ноги! Как на МКС работали над фильмом «Вызов»

17 октября в казахской степи приземлилась капсула с участниками ставшего уже легендарным проекта «Вызов» - актрисой Юлией Пересильд, режиссером Климом Шипенко и космонавтом Олегом Новицким (он заменил своего коллегу Антона Шкаплерова, который улетал 12 дней назад с Земли, но остался работать на МКС). Спустя несколько дней они рассказали о пережитом опыте.

Работа в космосе требовала привыкания к особенностям «съемочной площадки». Антон Шкаплеров держал ноги Клима Шипенко, чтобы тот не болтался по модулю с камерой. Юлия Пересильд освоила профессию реквизитора и гримера и спала по четыре часа, чего вполне хватало: актриса уверяет, что по ощущениям земной час равен двум часам в космосе. Режиссер признался, что привез на землю около 30 терабайт отснятого материала, что соответствует более чем 30 часам живого времени. В фильм из них войдут минут тридцать.

«Поначалу к Климу и Юле было слегка предвзятое отношение, — признает Олег Новицкий. — Но затем оно изменилось, потому что они быстро показали высокий уровень подготовки. Больших проблем в бытовом плане (а это самое главное на станции) не создавали».

Кинематографисты и впрямь не роптали. Правда, Юлия устала высасывать еду из тюбиков, а режиссер скучал по ароматной пище («там есть и грибы, и греческий салат, но консервы есть консервы»).

Она в воде, он в тумане

Шипенко и Пересильд довольно быстро наладили контакт с космонавтами НАСА.

«Иностранцы нас встречали очень тепло, — вспомнила Юлия Пересильд. — На МКС есть такая традиция — летать друг к другу на ужин каждую неделю. В гости все приходят со своим. Берут мешок, укладывают консервы, заранее греют, летим туда. Банка проходит по кругу, все ложечкой пробуют. У ребят, конечно, другие блюда, очень вкусные десерты». «В предпоследний перед отлетом вечер мы посмотрели мой фильм «Салют-7» с субтитрами, — вспоминал в свою очередь Шипенко. — Американцы заинтересовались, задавали вопросы…»

Кстати, долгое пребывание в невесомости вынуждает человеческий организм перестраиваться. На МКС все летают, и поэтому и Пересильд, и Шипенко после возвращения пришлось в буквальном смысле заново учиться ходить.

Юлия сравнивает свое постполетное состояние с передвижением в воде, Клим — с пребыванием в тумане.

Разумеется, отснятый на МКС материал — лишь часть большого фильма, создание которого не закончено. По словам режиссера, работа над «Вызовом» продлится до конца 2022 года.

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