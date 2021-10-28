Драма «Последняя дуэль» и другие премьеры недели

«Последняя дуэль» (оригинальное название — The Last Duel), 2021, США, драма.

Режиссер: Ридли Скотт. В ролях: Мэтт Деймон, Адам Драйвер и др.

В российском прокате с 28 октября.

Благодаря «Чужому» и «Бегущему по лезвию» Ридли Скотт считается режиссером, убедительно изображающим будущее, но и в плане умения заглянуть в прошлое британцу тоже равных нет. Если вывести за скобки редкие неудачи (вспомним явно переоцененного «Гладиатора»), то в современном кино только Скотт может рассказать о делах давно минувших дней, не превратив этот рассказ в клюкву.

Конечно, 83-летнему постановщику помогает возраст — в его годы можно себе позволить плюнуть на модные тенденции и в фильме о средневековых рыцарях обойтись без чернокожих актеров и гомосексуальных мотивов.

Ну а тема бесправного положения женщин во Франции XIV века, хоть и кажется предельно актуальной, исторической правде точно не противоречит. В «Последней дуэли» формально именно женщина становится причиной конфликта двух рыцарей, когда-то друживших, а ныне враждующих: один изнасиловал жену другого, за что и был призван к ответу.

Впрочем, подробное изложение аргументов и фактов ясно дает понять, что благородными порывами и стремлением служить прекрасной даме здесь и не пахнет: мужики в доспехах просто мстят друг другу за старые обиды, в основном имущественного характера, при этом за почетный титул «насильник года», как выясняется, могут поспорить оба.

Как бы то ни было, все заканчивается дуэлью, санкционированной королем и официально последней во французской истории.

Забавно, что дебютный фильм Ридли Скотта назывался «Дуэлянты», и вот теперь — «Последняя дуэль». Видимо, боясь сглазить, режиссер уже успел снять еще одну ленту (ее премьера запланирована на конец ноября) и начал работу над следующей — похоже, свою личную дуэль со смертью маэстро проигрывать не намерен.

«Купе номер 6», 2021, Финляндия — Россия, драма.

Режиссер: Юхо Куосманен. В ролях: Юрий Борисов, Сейди Хаарла и др.

В российском прокате с 28 октября.

Драма «Купе номер 6» снята финским режиссером, в главной роли его соотечественница, но в России картину не без основания считают своей: ее действие разворачивается в поезде Москва — Мурманск, а ее колорит во многом держится на актере Юрии Борисове.

Именно он играет попутчика героини, простоватого парня по имени Леха, обаяние которого обеспечило фильму Гран-при Каннского фестиваля.

«Мы — монстры 2» (оригинальное название — Monster Family 2), 2021, Великобритания, анимационный.

Режиссер: Хольгер Таппе.

В российском прокате с 28 октября.

Четыре года назад англо-немецкий мультик «Мы — монстры», персонажи которого превращались в вампиров и оборотней, провалился с таким треском, что, казалось, создатели проекта забудут о нем как о страшном сне. И вдруг сиквел — «Мы — монстры 2» — появляется в прокате! Судя по всему, нечистой силе законы рынка не писаны.

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