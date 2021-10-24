Найден актер на роль Кена в фильм про Барби с Марго Робби

И это взрослый мужчина, а не какой-нибудь «сладкий мальчик».

Барби нашла своего Кена! Правда, не очень молодого.

40-летний актер Райан Гослинг находится на финальной стадии переговоров, чтобы сыграть в новом фильме про куклу Барби от студии Warner Bros., где главная роль отдана 31-летней Марго Робби. Об этом сообщает издание Deadline, отмечая, что съемки могут начаться уже в первых месяцах 2022 года.

Гослинг изначально отказался от этой роли в виду отсутствия свободного времени в графике съемок. Но студия не хотела брать кого-то другого на роль бойфренда знаменитой куклы и терпеливо ждала. Производство картины буксовало с 2019 года, и вот наконец у Райана нашлось свободное «окно».

Напомним, что режиссером ленты выступит Грета Гервиг, снявшая «Леди Берд» и «Маленьких женщин» 2019-го. Этот факт намекает на то, что новый фильм не будет ванильной историей о пластиковой кукле — зрителей ждет кино со смыслом. Эта же постановщица приложила руку к сценарию картины. Детали сюжета еще не просочились в СМИ.

Райан Гослинг является звездой фильмов «Ла-Ла Ленд», «Бегущий по лезвию 2049» и «Человек на Луне».

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