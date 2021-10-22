Дуэйн Джонсон назвал «Красное уведомление» самым дорогим фильмом Netflix

Это экшн-комедия про похитителей произведений искусства с Галь Гадот в роли очаровательной злодейки.

21 октября Netflix новый трейлер своего предстоящего комедийного боевика «Красное уведомление». Напомним, в нем снялись такие мировые звезды, как Дуэйн Джонсон, Райан Рейнольдс и Галь Гадот. Это история о том, как крутой оперативник ФБР ищет самого опасного похитителя произведений искусства в мире и использует для этого второго по известности вора.

Сам потоковый сервис назвал этот фильм, своим самым больших проектом по части экшн-сцен (что можно оценить в трейлере). А Дуэйн Джонсон. который также является продюсером картины сказал, что это «самая большая инвестиция, которую Netflix когда-либо делал в фильм». Актера процитировало издание Forbes.

Однако конкретных цифр знаменитый журнал не приводит. По их информации, изначально планировалось, что «Красное уведомление» будет стоит от 160 до 200 миллионов долларов. Только Рейнольдс и Гадот должны были получить по 20 миллионов за свое участие.

Это ставит фильм в один ряд с такими блокбастерами, как «Черная вдова» от Marvel (200 млн) и «Форсаж-9» от Universal (225 млн). Netflix пока не ответил журналистам, какой в итоге у фильма получился бюджет.

Комедийный боевик выйдет на Netflix 12 ноября.

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