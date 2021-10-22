Киану Ривза много не бывает: студия Warner Bros. готова снять пятую «Матрицу»

Для пятой части нужно, чтобы режиссер Лана Вачовски захотела снова вернуться к франшизе.

Дела у киностудии Warner Bros. идут хорошо. Компания нашла баланс между выпуском фильмов в кинотеатрах и цифровыми релизами. В ее копилке также много культовых франшиз, которые можно «доить» еще долго.

Руководители голливудского медиагиганта дали интервью о том, какие продолжения фильмов выйдут в ближайшие годы. В частности, они готовы приступить к работе над пятой «Матрицей», если режиссер Лана Вачовски захочет ею заняться.

«В любое время, когда Лана пожелает снять фильм, мы все готовы», — сказала гендиректор WarnerMedia Энн Сарнофф изданию Deadline.

Также в планах у студии продолжить «Дюну», «Отряд самоубийц» и «Клан Сопрано».

Напомним, в 2019 году режиссер Лана Вачовски без участия своей сестры решила создать четвертый фильм «Матрица», получивший подзаголовок «Воскрешения». К своим культовым ролям в картине вернулись Киану Ривз, Кэрри-Энн Мосс и Джада Пинкетт Смит. В российских кинотеатрах он выйдет 16 декабря 2021 года.

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