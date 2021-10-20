Новая «Матрица‎»‎ внезапно получила рейтинг 18+

Многие фильмы и книги сейчас получают пометку «только для взрослых зрителей». Такой же рейтинг будет стоять и у телекартины «Матрица: Воскрешение»‎»‎.

Четвертая серия «Матрицы»‎ получила ограничение по возрастному признаку в 18+. Об этом сообщила Американская ассоциации кинокомпаний (MPAA) и присвоила картине возрастной рейтинг R.

Такие отметки имели и три предыдущие серии. Новая «Матрица» получила такую же возрастную плашку из-за наличия в фильме сцен насилия и ненормативной лексики.

Напомним, «Матрица «Воскрешение»‎»‎ — американский научно-фантастический боевик, который выйдет прокат в декабре 2021 года. Режиссер фильма — Лана Вачовски.

Фильм продолжает рассказывать историю избранного Нео (его сыграл Киану Ривз), сумевшего обуздать искусственный интеллект, использовавший человеческую расу в качестве источника энергии, и заполнявший их сознание во время роста реальными иллюзиями.

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