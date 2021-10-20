«Меня просто бьют»: Джейсон Момоа получил несколько травм на съемках «Аквамена — 2»

Актер отмечает, что уже староват для таких фильмов, но он очень любит свою работу.

А вы думаете, что актеры просто кривляются на камеру и получают за это огромные деньги? 19 октября голливудская звезда Джейсон Момоа вышел в эфир шоу Эллен Дедженерес и рассказал, что получил целый ряд серьезных травм на съемках кинокомикса «Аквамен — 2».

«Я испортил глаза. У меня там что-то вроде пореза (роговицы, — Прим. авт.), потом придется сделать операцию. У меня грыжа, у меня сломаны ребра… Меня просто бьют», — поделился актер.

По словам 42-летнего артиста, такое количество травм обусловлено тем, что он уже «стареет» для участия в экшн-сценах.

«Пусть так. Я люблю свою работу и тоже получаю немного эйфории от этого. Возрастная вещь. Теперь я стареющий супергерой», — продолжил Момоа.

Но вся перенесенная им боль окажется не зря — актер заверил телеведущую, что в итоге получится отличный фильм, и он ей обязательно понравится. Напомним, что съемки стартовали в конце июня 2021 года. Есть слух, что в сиквеле Аквамена в исполнении Момоа все-таки сделают блондином, как это было в комиксах.

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