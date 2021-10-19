Новое «Простоквашино» получит полнометражный мультфильм

Авторы проекта уже пишут сценарий для большого релиза.

Осовремененный мультсериал «Простоквашино» получит также полный метр. Такой проект уже разрабатывается студией «Союзмультфильм».

«Работа над ним уже ведется, пишется сценарий, — цитирует председателя совета директоров киностудии Юлиану Слащеву ТАСС. — Плюс будет продолжаться, естественно, сериал. Сейчас мы запустили третий сезон».

Напомним, новый сериал про Дядю Федора и его друзей стартовал в 2018 году, его персонажей озвучивают Антон Табаков, Павел Деревянко, Гарик Сукачев, Иван Охлобыстин, Татьяна Васильева и другие артисты. Главный герой приобрел черты современного подростка по сравнению с советской экранизацией, обзавелся младшей сестрой и новыми друзьями.

Также в «Союзмультфильме» сообщили, что будут продолжать сотрудничество с издательством Bubble Comics (создателями «Майора Грома») и выпустят большую серию комиксов по персонажам золотой коллекции советских мультфильмов.

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