Джейми Ли Кертис вспомнила, как Шварценеггер не хотел сниматься с ней в «Правдивой лжи»

В новом интервью 62-летняя актриса Джейми Ли Кертис назвал фильма «Правдивая ложь» 1994 года самым любимым опытом съемок в своей карьере. Однако главный герой данной картины Арнольд Шварценеггер изначально не хотел, чтобы эта женщина играла его жену.

Дело в том, что за пару лет до этого проекта он снялся в телефильме «Рождество в Коннектикуте», где играл одну из главных ролей играл актер Тони Кертис — отец Джейми и по совместительству кумир «железного Арни».

«Арнольд знал меня только как дочь Тони, — цитирует актрису издание Yahoo! — Он любил Тони Кертиса. Так что, я уверена, что Арнольд просто посмотрел на меня, как будто ему предстояло поцеловать племянницу или что-то в этом роде… Я гарантирую, на самом деле, он не хотел, чтобы я снималась в этом фильме. Думаю, он просто подумал, что это будет странно. Мы знали друг друга совсем немного. Я просто думаю, что он не считал меня своей главной леди. Полагаю, он думал обо мне как о маленькой девочке Тони».

Однако режиссер и сценарист проекта Джеймс Кэмерон настоял, что написал эту героиню именно до Джейми, и она единственна, кто сыграет в нем главную женскую роль.

В конце концов, Шварценеггер сдался и компенсировал свою неприязнь «величайшим даром» для молодой актрисы — поддержал идею о том, что их имена будут стоять рядом во время вступительных титров фильма.

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