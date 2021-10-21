Драма «Кошачьи миры Луиса Уэйна» и другие премьеры недели

Заваливая Инстаграм снимками кошечек, мы даже не подозреваем, с чего началось всеобщее помешательство на пушистых фотомоделях. История уходит корнями во времена, когда об интернете не было даже смутного представления да и качественные фото мало кто мог себе позволить. И вообще на старте прошлого века иные картины выглядели куда реалистичнее фотографий — именно так говорили о произведениях британца Луиса Уэйна, прославившегося необычной тематикой своих полотен.

Понятно, что у каждого живописца есть свои пунктики (как, например, волны у Айвазовского или танцовщицы у Дега), но кошки казались пунктиком чересчур необычным. Все это вкупе с другими странностями (Уэйн, в частности, женился на гувернантке, которая воспитывала его сестер и была на десять лет старше мужа, что в те годы воспринималось чуть ли не как скандал) добавляло интереса к чудаковатому художнику. Позже вскрылась и причина чудаковатости: врачи признали Луиса шизофреником, причем недуг был, по-видимому, семейным — одна из сестер Уэйна также попала в сумасшедший дом.

Все это, впрочем, оказалось боле чем благодатной основой для ленты «Кошачьи миры Луиса Уэйна», в которой солирует Бенедикт Камбербэтч, отнюдь не впервые изображающий эксцентричного джентльмена. Чуть более неожиданным станет появление на экране австралийской рок-легенды Ника Кейва, который сыграл знаменитого фантаста Герберта Уэллса.

«Кошачьи миры Луиса Уэйна» (оригинальное название — The Electrical Life of Louis Wain), 2021, Великобритания, драма.

Режиссер: Уилл Шарп. В ролях: Бенедикт Камбербэтч, Клер Фой и др.

В российском прокате с 21 октября.

Хэллоуин — это не только диковатый заморский праздник, но и название стартовавшего в 1978 году хоррор-сериала, чьи основные этапы немыслимы без противостояния кровавого маньяка Майкла Майерса (Ник Касл) и его бесстрашной оппонентки Лори Строд (Джейми Ли Кертис). В очередной серии — «Хэллоуин убивает» — Майерса на беду свою пожарные вытащат из горящего дома, и он возьмется за старое. Но недолго ему осталось, ведь через год выйдет финальная часть саги — «Хэллоуин заканчивается».

«Хэллоуин убивает» (оригинальное название — Halloween Kills), 2021, США, ужасы.

Режиссер: Дэвид Гордон Грин. В ролях: Джейми Ли Кертис, Джуди Грир и др.

В российском прокате с 21 октября.

Современные дети уверены, что их лучший друг — смартфон, но в будущем его место займет специальный робот, который будет с ребенком гулять, играть и даже вести за него соцсети. Одного из таких приятелей получает на день рождения герой мультика «Неисправимый Рон», однако вскоре выясняется, что подарок мальчику достался бракованный…

«Неисправимый Рон» (оригинальное название — Ron’s Gone Wrong), 2021, США, анимационный.

Режиссеры: Сара Смит, Жан-Филипп Вине.

В российском прокате с 21 октября.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.