Бен Аффлек в новом фильме Джорджа Клуни покажет, каким может быть отцом

14 октября потоковый сервис Amazon Prime Video опубликовал первый трейлер фильма «Нежный бар» (The Tender Bar), режиссером которого выступил Джордж Клуни. Это экранизация одноименных мемуаров обладателя Пулитцеровской премии, писателя Джона Морингера.

По сюжету, будущая звезда журналистики растет без отца и ищет замену ему среди завсегдатаев бара, который держит его дядя. Но именно бармен становится проводником по жизни главного героя. Мальчик вырастает в юношу, делает первые шаги в отношениях с девушками и в карьере, и все это время у него под рукой есть добрый друг и советчик.

Центровую роль в картине исполнил голливудский актер Бен Аффлек. Так как история растянулась на несколько лет, его персонаж появится на экране сначала молодым, а затем постаревшим. Также с ним снялись такие звезды, как Тай Шеридан («Люди Икс: Апокалипсис», «Первому игроку приготовиться»), Кристофер Ллойд («Назад в будущее») и Лили Рэйб («Американская история ужасов»).

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Фильм выйдет в американских кинотеатрах 17 декабря и 7 января станет доступен на Amazon Prime Video. О российской премьере картины пока ничего неизвестно.

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