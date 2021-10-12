В перезапуске «Один дома» появятся взрослые братья Маккаллистеры

12 октября киностудия 20th Century выпустила трейлер предстоящего фильма-перезапуска франшизы «Один дома». Картина под название Home sweet home alone выйдет на потоковом сервисе Disney+ 12 ноября 2021 года.

Сюжет практически не изменился. Большая семья уезжает на праздники в Токио, оставляя маленького мальчика дома. Паренек не плачет, а во всю наслаждается предоставленной самостоятельностью. Грабители на этот раз у него — семейная пара, которая даже к криминалу никакого отношения не имеет. Но это не спасет ее от возмездия предприимчивого ребенка.

Все актеры новые, однако камео «старичков» все-таки состоялось. На 45-ой секунде трейлера появляется полицейский с фамилией Маккаллистер. Его играет актер Девин Рэтрей, он же Базз из первых двух фильмов. То есть, громила Базз вырос и стал копом. В «Википедии» сказано, что, кроме него, камео сделал актер Маколей Калкин. Значит взрослый Кевин Маккаллистер тоже появится на экране, пусть и в эпизоде. Не зря просился в новый проект.

О российской премьере фильма пока нет информации. Добавим, что это будет уже шестой фильм франшизы.

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