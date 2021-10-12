По сценарию фильма «Последняя дуэль» Мэтт Деймон и Бен Аффлек должны были поцеловаться

Актеры шутят, что время для их экранного поцелуя еще не пришло.

28 октября в российских кинотеатрах выйдет новый фильм Ридли Скотта «Последняя дуэль» — исторический триллер про рыцарскую Францию, в котором снялись голливудские звезды Мэтт Деймон, Адам Драйвер. Джоди Комер и Бен Аффлек.

В одном из интервью актеры рассказали, что в изначально в сценарии фильма был момент, где персонажи Деймона и Аффлека поцеловались. Позже эту сцену заменили на то, что первый становится на колени перед вторым.

«Это был бы наш первый экранный поцелуй», — цитирует Деймона издание ET. «Придется подождать», — иронично добавил Аффлек.

Актеры рассказали, что режиссер вычеркнул эту откровенную сцену в самом начале работы.

«Ридли думал, что это будет отвлекать, а его инстинкты довольно хороши», — объяснил Бен. «Эти два персонажа ненавидят друг друга, это было действительно весело», — отметил Мэтт.

Напомним, что оба актера давние друзья и часто подшучивают друг над другом.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.