«Чертов режиссер»: BadComedian назвал новую «Дюну» ремейком фильма «Кин-дза-дза»

11 октября известный российский видеоблогер и кинокритик BadComedian посмотрел новый фильм «Дюна» и поделился с подписчиками своими первыми впечатлениями.

«Посмотрел ремейк фильма «Кин-дза-дза» от Дени Вильнева. Мне очень понравилось, — написал Евгений Баженов в Telegram. — До предфинальных сцен в пустыне напых серьезный, потом спадает. Удивительно, Вильнев создает напряжение там, где его, вроде, быть не должно. Есть вопросы, но чертов режиссер смог сделать так, чтобы я их не задавал».

Блогер отметил, что его первое впечатление после выхода из кинотеатра — отличное. Ему пришлось признать, что французский режиссер очень талантливый. Баженову даже захотелось пересмотреть его фильм «Убийца» 2015 года.

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Напомним, Вильнев снял несколько детективных картин, но в последние годы ударился в фантастику. У него вышли зрелищные блокбастеры «Прибытие», «Бегущий по лезвию 2049» и «Дюна». У последнего, судя по всему, обязательно будет сиквел.

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