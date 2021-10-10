Дмитрий Рогозин назвал фильм «Марсианин» Ридли Скотта чушью

Глава Роскосмоса и продюсер фильма «Вызов» Дмитрий Рогозин объяснил, почему важно снять кино в космосе, в то время как на Земле уже давно научились воплощать на экране самые фантастические картины.

«Голливудский фильм «Марсианин» смотрели же, да? Ну это же чушь собачья, — сказал российский политик в новом репортаже канала НТВ. — Мы не можем снять это на Земле. Потому что закладываются параметры проведения эксперимента, который должен быть настоящим. Так, конечно, существуют компьютерная графика, анимация, все что угодно можно снять — что рога у человека вдруг вырастут на лбу во время разговора. Все можно снять. Но просто это неправда».

Для Роскомоса все это, и правда, не кино, а эксперимент. Что делать, если человек на орбите получит травму или тяжелое заболевание? До сегодняшнего дня ответ был пугающе простым: срочно спускать космонавта на Землю, но если показатели здоровья не позволят этого сделать, тогда больному пилоту придется остаться в космосе.

Сюжет «Вызова» как раз моделирует подобную ситуацию: космонавту требуется сложная операция, и на МКС к нему экстренно отправляют женщину-кардиохирурга (играет Юлия Пересильд), которую еще нужно оперативно подготовить к полету. И вот и актриса в реальности совершает подвиг своего персонажа. Ее пример вселяет уверенность в то, что сложные ситуации в космосе получат новые пути решения.

Напомним, что фильм «Марсианин» 2015 года снял мастер фантастики Ридли Скотт. Главную роль в картине сыграл Мэтт Деймон. Картина рассказала об астронавте, которому пришлось в одиночку выживать на красной планете.

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