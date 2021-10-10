Мадонна рассказала, что ее приглашали сниматься в первую часть «Матрицы»

7 октября певица Мадонна стала гостьей The Tonight Show Джимми Фэллона и рассказала о автобиографическом фильме, который сама же и готовит. Также 63-летняя звезда поделилась тремя случаями из своей жизни, когда ее звали сниматься в кино, но она отказалась. Причем артистка сожалеет только о двух из них.

Так певицу звали на роль Женщины-кошки в фильм Тима Бертона «Бэтмен возвращается» 1992 года. В итоге культового персонажа воплотила на экране Мишель Пфайффер. Мадонна сожалеет об этом отказе, так как готовый образ получился, по ее словам, одновременно милым и неистовым.

Еще звезде предлагали роль в культовом фильме «Шоугелз» Пола Верховена. О том, что ее нет в этой картине, Мадонна не сожалеет.

А вот третий случай стал сюрпризом даже для преданных фанатов певицы. И это было приглашение в фантастический фильм «Матрица» братьев Вачовски 1999 года.

«Это похоже на один из лучших фильмов, когда-либо созданных. Крошечная часть меня сожалеет только об этом единственном моменте в моей жизни», — сказала звезда в передаче.

Напомним, что Мадонна снялась в таких фильмах, как «Дик Трэйси» (1990), «Тело как улика» (1992), «Эвита» (1996) и еще в двух десятках других.

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