Майкл Фассбендер и Тильда Суинтон сыграют киллеров в новом фильме

Режиссер фильмов «Бойцовский клуб», «Девушка с татуировкой дракона» и «Манк» Дэвид Финчер снимет для Netflix триллер о киллерах под названием The Killer. Главную роль исполнит Майкл Фассбендер. Картина станет киноадаптацией одноименного французского графического романа.

Как сообщает издание The Playlist, известная британская актриса Тильда Суинтон также сыграет одну из важных ролей в этом проекте. Она сама подтвердила эту информацию журналистам, отметив, что съемки начнутся в 2022 году. Производство картины могло начаться уже этой осенью, однако его пришлось подвинуть из-за участия Фассбендера в автогонках.

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Актер должен сыграть хладнокровного убийцу, у которого начинается психологический кризис на фоне жизни без моральных ориентиров. Суинтон также исполнит роль киллера. Издание отмечает, что Финчер на время покончил с престижными фильмами, и его новый проект будет грязным, кровавым кино. Режиссер разрабатывал эту экранизацию несколько лет.

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