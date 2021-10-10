Александр Невский анонсировал первый в своей карьере хоррор

Российский актер и продюсер, работающий в Голливуде, Александр Невский анонсировал первый в своей карьере фильм ужасов. Ранее 50-летний артист создавал, в основном, боевики, но теперь решил исследовать жанр хоррора.

Картина будет называться «Ночь сиделки» (Night of the Caregiver). По сюжету, медсестру хосписа назначают ухаживать за милой старушкой, одиноко живущей на окраине города. Однако, когда опускается ночь, героиня понимает, что в доме больной бабушки живет еще кое-кто, и обе женщины в большой опасности.

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Как рассказал Невский в Instagram, режиссером выступит Джо Корнет, который работал с ним над предстоящим фильмом «Нападение на Рио Браво». А вот роль старушки сыграет легенда жанра, 76-летняя Айлин Диц, игравшая в культовом фильме «Изгоняющий дьявола» 1973 года, а также в хоррорах «Калейдоскоп ужасов — 3» и «Хеллоуин — 2». Также к проекту удалось привлечь номинанта на «Оскар» Эрика Робертса.

По словам Невского, подготовка к съемкам уже идет полным ходом. Предварительную дату выхода фильма он пока не назвал.

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