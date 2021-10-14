Триллер «Исчезнувший» и другие премьеры недели

«Исчезнувший» (оригинальное название — My Son), 2021, Великобритания, триллер.

Режиссер: Кристиан Карион. В ролях: Джеймс Макэвой, Клер Фой и др.

В российском прокате с 14 октября.

Шотландца Джеймса Макэвоя полноценной мировой звездой сделал наш Тимур Бекмамбетов, сняв 13 лет назад щуплого паренька в боевике «Особо опасен». Сейчас Джеймсу уже за сорок, он заматерел, обзавелся стильной бородой и явно нацелился на роли более серьезные, нежели те, что помогли ему когда-то стать кумиром подростков.

Триллер «Исчезнувший», казалось, предоставил актеру идеальную возможность для самовыражения: герой Макэвоя — безутешный отец, бросившийся на поиски сына, которого то ли украли, то ли убили, то ли вообще съели (мальчишка поехал в горы со сверстниками и удивительным образом испарился из палатки).

Французский режиссер и сценарист Кристиан Карион, для которого «Исчезнувший» стал шансом переснять для англоязычного рынка его собственный фильм «Мой сын», сразу же накидывает зрителю целую кучу соблазнительных сюжетных приманок — тут и непростые отношения героя с бывшей женой, и его таинственная работа, как-то связанная с нефтяным бизнесом, и намеки на чуть ли не политический заговор, в центре которого уютно расположилась некая специализирующаяся на массовом похищении детей мафия.

Все это вкупе с живописными видами шотландской провинции обещает нам стильное взрослое остросюжетное кино, которое, однако, в итоге оказывается всего лишь мыльным пузырем, лопающимся в кульминационный момент и оставляющим без ответа практически все вопросы, обозначенные на старте фильма. И, как бы ни старался бедолага Макэвой, его потуги совершенно напрасны — в данном случае он не особо опасен. И не особо интересен.

«Семейка Аддамс: Горящий тур» (оригинальное название — The Addams Family 2), 2021, США, анимационный.

Режиссеры: Грег Тирнан, Конрад Вернон.

В российском прокате с 14 октября.

Появившись когда-то на свет в качестве героев комиксов, члены странноватого семейства Аддамс с недавних пор существуют в анимационном формате. На лицо ужасные, но добрые внутри персонажи в полнометражном мультике «Семейка Аддамс: Горящий тур» побывают в главных туристических точках США (Ниагарский водопад, Гранд-Каньон) и отдохнут там так лихо, что сами превратятся в ходячие достопримечательности.

«Эйфель» (оригинальное название — Eiffel), 2021, Франция, драма.

Режиссер: Мартин Бурбулон. В ролях: Ромен Дюрис, Эмма Маккей и др.

В российском прокате с 14 октября.

Человек, спроектировавший знаменитую Эйфелеву башню, наверняка заслужил место в истории и соответствующие этому месту почести, поэтому появление биографической драмы «Эйфель» кажется более чем справедливым. Выход картины по счастливому стечению обстоятельств совпал со 135-летием статуи Свободы, в работе над которой Гюстав Эйфель также весьма активно участвовал.

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