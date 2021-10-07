«Не время умирать»: Дэниел Крейг рассказал, как королева отреагировала на новый фильм

7 октября в российский прокат вышел 25-й фильм о Джеймсе Бонде «Не время умирать». Релиз картины ждали еще два года назад — в ноябре 2019-го. Но из-за смены режиссера, а затем пандемии премьера несколько раз переносилась.

Напомним, что это последний фильм, где роль агента 007 играет английский актер Дэниел Крейг. Он был Бондом с 2006 года и за это время надежно закрепился в головах зрителей за этим образом. В одном из интервью мужчина рассказал, что помнит, как его кандидатуру раскритиковали перед фильмом «Казино «Рояль». Единственное, что артист мог противопоставить хейтерам, это классно сыгранное кино, что у него получилось еще и несколько раз.

А на днях, выступая на радио SiriusXS, Крейг рассказал, как королева Елизавета II отреагировала на фильм «Не время умирать».

«Она сказала: «Да, ты единственный, кто не улыбается». Она подколола меня», — поделился 53-летний актер.

Добавим, что во время Олимпиады 2012 года Дэниэл Крейг и Елизавета II объединились для эпичного ролика, в котором Джеймс Бонд сопровождает королеву на стадион. В честь премьеры нового фильма, предлагаем вспомнить этот яркий момент.

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