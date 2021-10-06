«Чтобы жена меня уважала»: Джордж Клуни не дает супруге посмотреть один из своих фильмов

Хотя, его дети, скорее всего, захотят увидеть эту картину.

Пока поклонники Marvel гадают, встретятся ли трое исполнителей роли Человека-паука на одном экране, у киновселенной DC уже есть подобный проект. Осенью 2022 года выйдет кинокомикс «Флэш», в котором герой Эзры Миллера откроет мультивселенную. В частности, в этой картине встретятся два Бэтмена — в исполнении Бена Аффлека и Майкла Китона.

На днях журналисты издания Variety спросили еще одного актера, игравшего Темного рыцаря, появится ли он в этом кроссовере. Речь идет о Джордже Клуни, снявшемся в главной роли в картине «Бэтмен и Робин» 1997 года.

«Они ко мне не обращались, — ответил Клуни, имея в виду создателей нового кинокомикса. — Когда ты разрушаешь франшизу, как это сделал я, обычно они смотрят в другую сторону в поиске актеров для «Флэша».

Во время этого короткого интервью рядом с Джорджем была его жена Амаль.

«Он не позволяет мне посмотреть его», — отметила супруга звезды, имея в виду «Бэтмен и Робин». «Есть некоторые фильмы, о которых я думаю: «Хочу, чтобы моя жена меня уважала», — пояснил Клуни.

Тогда Амаль добавила, что их 4-летние двойняшки, возможно, скоро захотят посмотреть данный фильм. Джордж в ответ признался, что, если услышит от детей фразу: «Это отстой», ему будет очень больно.

Напомним, в той картине также снялись Арнольд Шварценеггер, Ума Турман и Алисия Сильверстоун, но фильм получился слишком карнавальным и смешным. Критики разгромили его, а премия «Золотая малина» выдала кинокомиксу аж 11 номинаций.

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