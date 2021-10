Стартовали съемки нового ромкома с Риз Уизерспун и Эштоном Кутчером

4 октября в Нью Йорке стартовали съемки нового фильма Netflix «Твое место или мое» (Your place or mine) c Риз Уизерспун и Эштоном Кутчером в главных ролях.

«Возвращаюсь к своим корням ромкома! Давай сделаем это!» — написала 45-летняя актриса в Instagram прибыв на съемочную площадку.

Напомним, что Риз Уизерспун стала известна благодаря романтическим комедиям «Блондинка в законе», «Стильная штучка» и «Между небом и землей».

В новом фильме они с Кутчером сыграют лучших друзей, которые изменяют жизни друг друга. Женщина решает исполнить свою давнюю мечту, а мужчина в это время присматривает за своим сыном-подростком.

Добавим, что в ближайшем будущем Уизерспун собирается вернуться к своей культовой роли в фильме «Блондинка в законе — 3».

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.