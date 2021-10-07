Боевик «Не время умирать» и другие премьеры недели

«Не время умирать» (оригинальное название — No Time to Die), 2021, Великобритания — США, боевик.

Режиссер: Кэри Фукунага. В ролях: Дэниел Крэйг, Ана де Армас и др.

В российском прокате с 7 октября.

Каждый актер, получивший право примерить смокинг агента 007, добавлял в роль что-то свое: например, прирожденный комик Роджер Мур превратил бондиану в откровенную пародию, в то время как его сменщик, большой театральный артист Тимоти Далтон, придал саге основательности и серьезности.

Ну а Дэниел Крэйг ворвался в главный шпионский киносериал с целью добавить ему реалистичности: мол, раз зрители все равно не верят в то, что холеный джентльмен с бокалом мартини может спасти мир, давайте уж лучше сделаем Бонда брутальным мужиком с тяжелыми кулаками.

В первых двух фильмах — «Казино «Рояль» и «Квант милосердия» — Крэйг честно вел бондиану по новому вектору развития, однако затем вдруг сагу решили перезагрузить и вернуться к старомодному формату времен Шона Коннери. Слегка опереточный суперагент против еще более опереточного злодея, чересчур роковые, словно позаимствованные из эротических опусов Залмана Кинга женщины — все это благожелатели называли модным словом «олдскул» («старая школа»), хотя местами эта школа явно попахивала нафталином.

И вот вслед за двумя олдскульными лентами паузы выходит третья — «Не время умирать» — с тем же креном в сторону классической бондианы, плохо вяжущейся с совершенно неклассической внешностью Крэйга. По сюжету Бонд выходит на покой, но по просьбе старого друга, церэушника Феликса Лайтера, отправляется спасать похищенного ученого по имени Валдо Обручев и в результате сталкивается с могущественным мерзавцем Люцифером Сафиным.

Роль очередного Доктора Зло досталась Рами Малеку, который в шкуре суперзлодея выглядит еще более нелепо, чем в образе Фредди Меркьюри, — персонаж, призванный напугать, скорее смешит. Да и как можно всерьез относиться к тому, кого родители окрестили Люцифером?

«Суперзвезда» (оригинальное название — France), 2021, Франция, трагикомедия.

Режиссер: Брюно Дюмон. В ролях: Леа Сейду, Бланш Гарден и др.

В российском прокате с 7 октября.

Очередной премьерный уик-энд превратился в бенефис 36-летней француженки Леа Сейду. Мало того, что она играет девушку Бонда в фильме «Не время умирать», так еще и солирует в трагикомедии «Суперзвезда», где ей досталась роль пробивной журналистки, умеющей добывать секретные сведения не хуже агента 007.

«Искушение» (оригинальное название — Benedetta), 2021, Нидерланды, драма.

Режиссер: Пол Верховен. В ролях: Виржини Эфира, Шарлотта Рэмплинг и др.

В российском прокате с 7 октября.

Голландский классик Пол Верховен ищет вдохновения под плотными одеждами итальянских монашек XVII века, на старте которого разворачивается действие драмы «Искушение». О том, как сложно девушке, посвятившей себя Богу, совладать с сексуальным влечением к представительнице своего пола, 83-летний мэтр рассказывает с таким смаком, будто с момента выхода «Основного инстинкта» прошло не 30 лет, а две недели.

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