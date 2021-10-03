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Перед выходом «Не время умирать» Дэниел Крейг удостоится звезды на Голливудской аллее славы

Имя английского актер займет место среди лучших актеров Америки.

Перед выходом «Не время умирать» Дэниел Крейг удостоится звезды на Голливудской аллее славы
Дэниел Крейг официально станет звездой Голливуда. Фото: globallookpress.com

7 октября в кино выйдет долгожданный и много раз переносимый в прокате фильм «Не время умирать» (в Великобритании релиз состоялся 30 сентября, в США ожидается 8 октября). Актер Дэниел Крейг в пятый и последний раз сыграл в этой картине агента 007 Джеймса Бонда.

В преддверии громкой премьеры Америка признала актерский талант 53-летнего англичанина и собирается отметить его именной звездой на Голливудской аллее славы. Как сообщает издание Variety, торжественная церемония пройдет вечером 6 октября. Крейг станет 2704-й звездой на упомянутой аллее и четвертым актером Джеймса Бонда, удостоенным этой чести — после Дэвида Нивена, Роджера Мура и Пирса Броснана.

Кстати, новая звезда будет расположена рядом со звездой Мура. На мероприятии выступят продюсеры бондианы, а также актер Рами Малек, сыгравший злодея в «Не время умирать».

Добавим, что, закончив карьеру Джеймса Бонда, Крейг удачно засветился во франшизе «Достать ножи» от Netflix. А еще он вернулся на Бродвей, чтобы блистать в шекспировской постановке «Макбет».

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«Не время умирать»актерская карьераГолливудГолливудская аллея славыДжеймс БондДэниел Крейг