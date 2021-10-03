Перед выходом «Не время умирать» Дэниел Крейг удостоится звезды на Голливудской аллее славы

7 октября в кино выйдет долгожданный и много раз переносимый в прокате фильм «Не время умирать» (в Великобритании релиз состоялся 30 сентября, в США ожидается 8 октября). Актер Дэниел Крейг в пятый и последний раз сыграл в этой картине агента 007 Джеймса Бонда.

В преддверии громкой премьеры Америка признала актерский талант 53-летнего англичанина и собирается отметить его именной звездой на Голливудской аллее славы. Как сообщает издание Variety, торжественная церемония пройдет вечером 6 октября. Крейг станет 2704-й звездой на упомянутой аллее и четвертым актером Джеймса Бонда, удостоенным этой чести — после Дэвида Нивена, Роджера Мура и Пирса Броснана.

Кстати, новая звезда будет расположена рядом со звездой Мура. На мероприятии выступят продюсеры бондианы, а также актер Рами Малек, сыгравший злодея в «Не время умирать».

Добавим, что, закончив карьеру Джеймса Бонда, Крейг удачно засветился во франшизе «Достать ножи» от Netflix. А еще он вернулся на Бродвей, чтобы блистать в шекспировской постановке «Макбет».

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